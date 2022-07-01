Rize'de Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Rize'de Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlandı

01.07.2022 18:25
Rize'de Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlandı

Rize'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına tören düzenlendi.

Rize'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına tören düzenlendi.

Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta çeşitli törenler düzenlenirken, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Riport Rize Limanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda gemi ile denize açılarak dualar ekşiliğinde Feniz Şehitleri anısına çelenk bırakıldı. Düzenlenen törene Rize Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Sedat Sezik, Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Rize SAGET-34 Bot Komutanı SG. GV. Bçvş. Mustafa Kürşat Taştan, Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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