Antalya'da Kabotaj Bayramına Renkli Kutlama

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. Yılı Antalya'da renkli etkinliklerle kutlandı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinliklerde yüzme, dalarak çıpa çıkartma yarışları ve Fly Board gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FLYBOARD GÖSTERİSİ

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı heyecanlı yarışmalara Antalyalılar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Yüzme yarışı, denize atılan çapayı çıkarma yarışlarında yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Etkinlikler kapsamında yapılan flyboard gösterisi de vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

10 BİN YAVRU DENİZE BIRAKILDI

Kabotaj bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende denize 10 bin çipura ve levrek yavru su da bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) tarafından alana getirilen 10 bin yavru çipura ve 10 bin yavru levrek, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve AKSAM Müdürü Serkan Erkan tarafından denize bırakıldı.