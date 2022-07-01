Etkinlikte yüzme, su altından sandık bulma ve yağlı direk yarışları yapıldı. Özellikle yağlı direk yarışları büyük heyecana sahne olurken, 4 kez bayrağı almaya çok yaklaşan Bayram Kara isimli yarışmacı yarışmanın kazananı oldu. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Hisarcık, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ortaca'da Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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