Yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlendi: 25 kişi, 4 bin lira için ter döktü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan etkinlikler denize çelenk bırakılması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Halk Oyunlarında 2 yaşındaki Altan'ın zeybek oyunu izleyiciler tarafından beğeni aldı. Minik Altan sahnede özgüveni ile zeybek oyununu sergilerken Bayram Ergin ise Minik Altan'a sahne dışından taktik verdi.

Mavikent Mahallesi Karaöz Koyunda düzenlenen etkinlikler arasında; yüzme yarışmaları, su altında kalma yarışmaları, sürat teknesi yarışmaları, yağlı direkten bayrak alma yarışması ve halk oyunları gösterileri yer aldı.

Kumluca Mavikent Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde 50 metre, 100 metre ve 400 metre yüzme yarışmaları yapıldı. 50 metre serbest yüzme yarışını Çınar Taşkın, 50 metre kadınlar yüzme yarışını Bade Su İstanbullu, 100 metre serbest yüzme yarışını Can Işık, 400 metre serbest yüzme yarışını Mustafa Taşgın, su altında en çok kalabilme yarışını İlyas Acar, sürat teknesi yarışmasını Aysel Arda Yavuz kazandı.

Zorlu yarışmayı beşinci kez kazandı

Etkinliklerin en önemli ve heyecanla beklenen bölümü ise yağlı direkten bayrak alma yarışı oldu. Yaklaşık 25 kişinin ter döktüğü yağlı direkten bayrak alma yarışmasında çetin mücadeleler yaşandı. Tüm mücadelelere rağmen yağlı direkten bayrağı 5 yıldır birinci olan Hasan Çüm üçüncü denmesinde aldı. Yarışmayı kazanarak 4 bin TL para ödülünün de sahibi olan Hasan Çüm,"Bu yarışmayı kazanacağımı biliyordum. Çünkü 5 kez kazanıyorum. Bu yarışmanın herhangi bir kazanma şekli yok. Sadece yetenek. O yetenek de bende var" dedi.

Etkinliklere yarışmalara katılanlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. İşletmeciler tarafından tatil-konaklama ve para ödülleri verileceği taahhüt edildi.