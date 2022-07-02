Fatsa'da kabotaj coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatsa'da kabotaj coşkusu

02.07.2022 08:44
Fatsa'da kabotaj coşkusu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Fatsa Belediyesi organizasyonunda Yalıköy sahilinde coşkuyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Fatsa Belediyesi organizasyonunda Yalıköy sahilinde coşkuyla kutlandı.

Kabotaj Bayramı etkinliklerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın açılış konuşmasını Fatsa Liman Başkanı Hüseyin Şenel yaptı. Şenel yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de ticaretin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile yapıldığını belirterek, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki ticaret hakkı yeniden düzenlenerek Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere verilmiştir. İnsanlık tarihine bakıldığında denizlere hakim olan milletlerin tüm dünyaya hakim oldukları görülmektedir. Bu sebeple denizlerimizi sevmek korumak ve yüzünü denizlere çevirmek tüm Türk milletinin sorumluluğudur. Liman Başkanlığımızca düzenlenen amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitimlerine binlerce başvuru olması da Fatsa halkının denizciliğe verdiği önemi kanıtlamaktadır" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, "Bugün, Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığının tescil edildiği anlamlı bir günün yıldönümünü gururla kutluyoruz. Denizlerimizdeki hakimiyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Fatsa'mızın en güzel sahil kıyılarından biri olan Yalıköy'ümüzde yarım asırlık geleneğimizi nesilden nesile aktararak coşkuyla kutluyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır Yalıköy sahil etkinliklerimize hasret kalmıştık. Bu yıl kaldığımız yerden zorlu yarışlara ve renkli etkinliklere sahne olan heyecan ve coşku dolu aktivite ve etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Denize emek ve gönül veren tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor; ebediyete intikal etmiş tüm denizcilerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle ile anıyorum" şeklinde konuştu.

Yalıköy Mahallesi'ne yapılan çalışmalardan bahseden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yalıköy'e sürprizleri olacağını söyleyerek, "Burada yarım asırlık bir gelenek sürdürülüyor. Bu çok güzel bir şey. yüzlerce vatandaşımızın bu şenliğe katılması ve coşkuyu yaşaması kelimelerle ifade edilemez. Bugün ayrıca çok güzel yarışmalar çıkaran gençlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yarışmalarda 100 metre serbestte Müfit Aydın, Dipten yüzmede Deniz Özdeniz, 400 metre erkek lisanslıda Cankatan Kır, 200 metre serbestte Hamza Baştürk, 100 metre sırtüstünde İsmail Ali Özyer, 100 metre kurbağalamada Hicabi Tolga Tanrıvermiş birinci oldu. Günün en ilginç yarışmalarından biri olan yüzerek ördek yakalama yarışmasında ise, yüzücüler dakikalarca uğraşmasına rağmen ördeği yakalayamadı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarının simge yarışmalarından biri olan yağlı direkten bayrak alma yarışmaları da gençleri oldukça uğraştırdı. 45 dakika süren mücadele sonunda Fatsa'dan katılan Berkant Al, yağlı direkten bayrağı almayı başardı. Berkant Al'a kupasını ve ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birlikte takdim etti.

Kabotaj Bayramı kutlama etkinliklerinde düzenlenen ağalık yarışmasında 200 bin TL ile en fazla teklifi veren balıkçı Mustafa Mollaoğlu Yalıköy'de üçüncü kez Ağa oldu. Ağalık yarışmasında Mustafa Mollaoğlu ile birlikte iş adamları Hakan Ulu ve Ekrem Koşum, balıkçılar Şakir Oda ve Abdullah Aydın da yarıştı. 200 bin lira ile en büyük teklifi veren Mustafa Mollaoğlu ağalığı kazandı. Mollaoğlu'nun ağalık tespihini ve şapkasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birlikte sundu. - ORDU

YORUMLAR
500
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı
Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, 1 Temmuz, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatsa'da kabotaj coşkusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 09:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fatsa'da kabotaj coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement