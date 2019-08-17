Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
1 saat önce
Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu.
Güney Kore
'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye
rekorunun sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:07
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