Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
Son Dakika Spor Haber

Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

1 saat önce

Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu.

Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu, System.String[]
Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Güney Kore, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Çerçioğlu'ndan AK Partili vekillere Volkswagen çağrısı: Mücadele etmeliyiz
Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Bayern Münih'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]