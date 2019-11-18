Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu

Milli yüzücü Merve Durdu, Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi Merve Durdu, üç kategoride mücadele etti.

Milli yüzücü birinciliğin yanı sıra 100 metre kelebek kategorisinde ikinci, 100 metre serbest kategorisinde dördüncülük elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Merve Durdu, asıl engelin kol, bacak yoksunluğu değil vicdan yoksunluğu olduğunu belirterek, başarmak için istemek gerektiğine dikkati çekti.

Daha büyük başarılar için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydeden Durdu, "Bu şampiyona aynı zamanda 2020'de yapılacak Avrupa Şampiyona sporcu seçecek. Ben de bu sporculardan biri olmak için çok çalışacağım. Üniversitemi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyarım. Bana destek olan üniversiteme ve hocalarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakaya 44 kulüpten 135 sporcu katıldı.