Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Milli yüzücü Merve Durdu, Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Milli yüzücü Merve Durdu, Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi Merve Durdu, üç kategoride mücadele etti.

Milli yüzücü birinciliğin yanı sıra 100 metre kelebek kategorisinde ikinci, 100 metre serbest kategorisinde dördüncülük elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Merve Durdu, asıl engelin kol, bacak yoksunluğu değil vicdan yoksunluğu olduğunu belirterek, başarmak için istemek gerektiğine dikkati çekti.

Daha büyük başarılar için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydeden Durdu, "Bu şampiyona aynı zamanda 2020'de yapılacak Avrupa Şampiyona sporcu seçecek. Ben de bu sporculardan biri olmak için çok çalışacağım. Üniversitemi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyarım. Bana destek olan üniversiteme ve hocalarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakaya 44 kulüpten 135 sporcu katıldı.

Türkiye, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler
A Milli Takımımızda 5 ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor! Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü Merve Durdu Türkiye şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]