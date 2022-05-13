Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit! - Son Dakika
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Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

13.05.2022 20:26
Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

Son dönemlerde değeri yüzde 99 düşen kripto para birimi LUNA'nın kurucusu, birçok yatırımcının hedefi haline geldi.

Kripto para piyasalarında son yılların en büyük krizlerinden birisi yaşanıyor. Birçok kişi bu krizde önemli kayıplar verdi. Son birkaç gündür Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere neredeyse tüm sanal para birimleri değer kaybediyor. Ancak bunların arasında en önemli kaybı yaşayan LUNA oldu. Hal böyle olunca LUNA'nın kurucusu, tepkilerle karşılaşıyor.

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Büyük para kaybeden LUNA yatırımcısı, kurucunun evini bastı

Kripto para piyasasının dönem dönem en favori isimleri arasında gösterilen LUNA, son dönemde binlerce yatırımcının büyük paralar kaybetmesine neden oldu. Hal böyle olunca LUNA'nın kurucusu Do Kwon, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Öyle bazıları eleştiri boyutlarını da aşıyor.

Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

Kelimenin tam anlamıyla piyasada eriyen LUNA'nın kurucusu, bu günlerde korku dolu anlar yaşıyor. Güney Kore'nin en büyük gazetesi The Chosun Ilbo'nun yeni bir haberine göre Do Kwon'nun evine kimliği belirsiz birisi geldi. Kapıyı çalan kimliği belirsiz kişi Kwon'un eşine "Kocanız evde mi?" diyerek yüksek sesle bağırdı.

Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

LUNA'nın kurucusu Do Kwon'un eşi kapıyı açmayınca kimliği belirsiz kişi sinirlendi ve bir süre kapıyı sert bir şekilde çaldı. Ardından eşinin "Polisi arıyorum" uyarısından bir süre sonra koşarak uzaklaştı. Güvenlikli bir siteye bu kişinin nasıl girdiği ise bilinmiyor. Öte yandan doğrulanamayan bilgilere göre kapıya dayanan kişi LUNA yüzünden 1,56 milyon dolar kaybetti.

Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

LUNA, kripto para piyasasında uzun bir süre adından söz ettirecek bir çöküş yaşıyor. Son dalgalanmaların ardından neredeyse yüzde 100 eriyen LUNA, için yolun sonu yaklaşıyor. Öyle ki an itibariyle 0.0000007 dolardan işlem gören kripto para birimi, son olarak dünyanın en popüler borsası Binance'ten çıkarıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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