Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu.
16 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrencinin 2 Şubat itibarıyla okullara geri dönmesi beklenirken yapılan yağış uyarılarının ardından tatil planlamalarında da değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yağış uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başlarken öğrenciler de pazartesi tatil olması beklenen şehirleri merak ediyor.
MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.
Uzmanlar, söz konusu hava hareketinin İstanbul'da da kar yağışına neden olabileceğini belirtirken, pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği belirtildi. Meteoroloji kaynakları, salı günü itibarıyla Marmara ve çevre bölgelerde ise güneşli havanın hakim olacağını belirtti.
