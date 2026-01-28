Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir - Son Dakika
Yaşam

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
28.01.2026 22:14
2 Şubat'ta sona erecek sömestr tatili pazartesi günü itibariyle etkisini arttıracak yoğun kar yağışı nedeniyle uzayabilir. Meteoroloji uzmanları pazartesi çok sayıda ilde yoğun kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek; birçok şehirde yağış nedeniyle okulların tatil edilebileceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu.

SÖMESTR TATİLİ UZAYABİLİR

16 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrencinin 2 Şubat itibarıyla okullara geri dönmesi beklenirken yapılan yağış uyarılarının ardından tatil planlamalarında da değişikliğe gidildi.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yağış uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başlarken öğrenciler de pazartesi tatil olması beklenen şehirleri merak ediyor.

İŞTE KAR UYARISI YAPILAN KENTLER

MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

OKULLAR İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DE TATİL EDİLEBİLİR

Uzmanlar, söz konusu hava hareketinin İstanbul'da da kar yağışına neden olabileceğini belirtirken, pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği belirtildi. Meteoroloji kaynakları, salı günü itibarıyla Marmara ve çevre bölgelerde ise güneşli havanın hakim olacağını belirtti.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Son Dakika Yaşam Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bu nasıl eğitim havaya bulut gelse okullar tatil ediliyor zaten öğrettikleri bir şey yok biz iki metre kardan giderdik okula 103 46 Yanıtla
    oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Sayın Abdul Mecit el Akşam, Anlamadığın ve anlayamacağın şeyleri sıralıyorum: Kar yağarsa don ve buzlanmadan dolayı ulaşım olumsuz etkilenir. Herkesin evinin önünde okulu yok. Taşıt yani arabalar yani öğrenci servis araçları bu durumdan olumsuz etkilenir. Allah muhafaza kazalara sebebiyet verir. Eğitimin telafisi her şekilde yapılır ama ölüme çare yok. İşte insanlar çaresizlik durumuna düşmesinler diye kar tatili yapılır. Saygılar efendim. 42 4
    ALİÇO null ALİÇO null:
    iki metre karda okula çocuk gitmez boşa sallamışsın , bulut gelecek demiyo zaten kar yağacak diyo 29 10
    Apple User Apple User:
    atma Mecit el Akşam 14 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir - Son Dakika
