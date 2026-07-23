Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı - Son Dakika
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Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı

23.07.2026 11:42
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Sosyal medyada viral olan ve bir kadının mahkeme salonunda bir şeyler yiyerek hakime saygısızlık yaptığı anları gösteren videonun tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı. "Yat partisine yetişmem lazım" diyen kadına hakimin 30 gün hapis cezası verdiği görüntüler gerçek sanılıp büyük tepki çekmişti. Ancak bu olayın gerçek bir dava olmadığı, sadece izlenme ve etkileşim almak amacıyla çekilen profesyonel bir senaryodan ibaret olduğu anlaşıldı.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ve izleyenleri şaşkına çeviren bir mahkeme salonu videosu, günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. İnterneti ikiye bölen ve herkesin gerçek sandığı bu "saygısızlık" şovunun altından ise bambaşka bir gerçek çıktı.

MAHKEME SALONUNDA İNANILMAZ RAHATLIK

Hızla yayılan görüntülerde, ABD'nin Nevada eyaletinde olduğu iddia edilen bir mahkeme salonunda "Bayan Watkins" isimli bir sanığın hal ve hareketleri izleyenlere pes dedirtti. Duruşmaya adeta bir plaj kıyafetiyle (askılı ve derin dekolteli bir elbiseyle) katılan genç kadın, hakimin karşısında umursamazca bir şeyler yerken kameralara yansıdı. 

Hakimin kılık kıyafeti, ciddiyetsizliği ve mahkeme kurallarını hiçe sayan tavırları konusundaki sert uyarılarına göz devirerek karşılık veren kadın, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı.

"YAT PARTİSİNE GİDECEĞİM, ACELE EDELİM"

Videodaki en can alıcı nokta ise genç kadının pes dedirten savunması oldu. Avukat istemediğini ve sadece para cezasını ödeyip çıkmak istediğini belirten sanık, hakime, "Bunu bir an önce bitirebilir miyiz? Yetişmem gereken bir yat partisi var" diyerek adeta sınırları zorladı. 

Bu sözler ve kadının ciddiyetsizliği üzerine sabrı taşan hakim, "Mahkemeye ve Nevada eyaletine karşı tavrınız nedeniyle size 30 gün hapis cezası veriyorum. Bugün sizin için yat partisi yok, planlarınız değişti!" diyerek davayı sonlandırdı.

VİRAL OLAN VİDEONUN GERÇEĞİ: SADECE BİR "ÖFKE TUZAĞI"

Milyonlarca kişinin paylaşıp yorum yaptığı ve hakimin kararına destek verdiği bu olay aslında gerçek bir mahkeme kaydı değil. Görüntüler, sosyal medyada (özellikle Facebook, TikTok ve Reels platformlarında) izlenme, yorum ve etkileşim kazanmak amacıyla kurgulanmış bir "öfke tuzağı" (rage-bait) videosu.

Gizli çekim veya güvenlik kamerası yerine yüksek kaliteli ve birden fazla açıyla çekilmiş olması, profesyonel mikrofonlarla kaydedilmiş net diyaloglar ve son derece absürt yazılmış senaryo, bu videonun tamamen bir sosyal medya kurgusu olduğunu kanıtlıyor. Kısacası ortada ne hapiste olan bir "Bayan Watkins", ne de ceza kesen gerçek bir hakim var; ancak video, internet kullanıcılarının kurgu içeriklere ne kadar hızlı reaksiyon gösterebildiğinin en başarılı örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

Sosyal Medya, Mahkeme, Nevada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı - Son Dakika
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