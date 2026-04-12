Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mimar Sinan Ödülü Uygur Çiftine Verildi

12.04.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Semra ve Özcan Uygur, 2026 Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne kamusal mimarlık katkılarıyla layık görüldü.

(ANKARA) - Mimarlar Odası'nın 2026 Mimar Sinan Büyük Ödülü, kamusal mimarlık alanındaki uzun soluklu katkıları dolasıyla Semra Uygur ve Özcan Uygur'a verildi.

Semra Uygur ve Özcan Uygur, TMMOB Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir verilen Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında düzenlenen tören,1 0 Nisan Cuma günü Ankara'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Uygur çifti, ödülü Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Erez'in elinden aldı.

Kamusal mimarlık ve süreklilik

Mimarlar Odası tarafından yapılan değerlendirmede, Semra ve Özcan Uygur'un çağdaş mimarlık üretimleri, kamusal yapılara odaklanan tasarım anlayışları ve meslek pratiğine uzun yıllara yayılan katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi. Uygur çiftinin özellikle kamusal, kültürel ve eğitim yapıları alanındaki üretimlerinin; işlevsellik, çevresel duyarlılık ve mekansal kaliteyi bir arada ele alan bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi.

Mesleki birikim ve etki alanı

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Semra ve Özcan Uygur, Türkiye'de çağdaş kamusal mimarlığın gelişimine katkı sunan isimler arasında değerlendiriliyor.

Mimar Sinan Büyük Ödülü hakkında

1988 yılından bu yana verilen Mimar Sinan Büyük Ödülü, mimarlık alanında kalıcı eserler ortaya koyan ve mesleğin gelişimine katkı sağlayan mimarlara takdim ediliyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:35:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.