Mimar Sinan Ödülü Uygur Çiftine Verildi

(ANKARA) - Mimarlar Odası'nın 2026 Mimar Sinan Büyük Ödülü, kamusal mimarlık alanındaki uzun soluklu katkıları dolasıyla Semra Uygur ve Özcan Uygur'a verildi.

Semra Uygur ve Özcan Uygur, TMMOB Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir verilen Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında düzenlenen tören,1 0 Nisan Cuma günü Ankara'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Uygur çifti, ödülü Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Erez'in elinden aldı.

Kamusal mimarlık ve süreklilik

Mimarlar Odası tarafından yapılan değerlendirmede, Semra ve Özcan Uygur'un çağdaş mimarlık üretimleri, kamusal yapılara odaklanan tasarım anlayışları ve meslek pratiğine uzun yıllara yayılan katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi. Uygur çiftinin özellikle kamusal, kültürel ve eğitim yapıları alanındaki üretimlerinin; işlevsellik, çevresel duyarlılık ve mekansal kaliteyi bir arada ele alan bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi.

Mesleki birikim ve etki alanı

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Semra ve Özcan Uygur, Türkiye'de çağdaş kamusal mimarlığın gelişimine katkı sunan isimler arasında değerlendiriliyor.

Mimar Sinan Büyük Ödülü hakkında

1988 yılından bu yana verilen Mimar Sinan Büyük Ödülü, mimarlık alanında kalıcı eserler ortaya koyan ve mesleğin gelişimine katkı sağlayan mimarlara takdim ediliyor.