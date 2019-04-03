Son Dakika Haberleri: Mindere Olimpiyat Madalyasıyla Veda Etmeyi Hedefliyor

Mindere Olimpiyat Madalyasıyla Veda Etmeyi Hedefliyor

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefleyen milli sporcu Atakan Yüksel, kariyerini de olimpiyat madalyasıyla sonlandırmak istiyor.

ERCAN ÇAKAR - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefleyen milli sporcu Atakan Yüksel, kariyerini de olimpiyat madalyasıyla sonlandırmak istiyor.

Atakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Şampiyonada grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkacak 33 yaşındaki tecrübeli güreşçi, takım olarak büyük hedeflerle Romanya'ya gideceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası olacak. Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e giren sporcular olimpiyat vizesi alacak. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalya alıp, daha sonra düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girerek olimpiyatlara gitmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve hedeflerimiz büyük. Grekoromen Güreş Takımı olarak sezona 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan 8 madalya ile başladık. 10 sıklette 8 madalya inanılmaz bir başarı. Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da grekoromende inşallah 6 sıklette katılacağız."

Türk güreşinin büyük bir ivme yakaladığını anlatan Atakan Yüksel, " Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Metehan Başar gibi büyük şampiyonlarımız var. Arka arkaya dünya şampiyonu olan sporcularımız var. Yeni nesil de aynı şekilde geliyor. 23 Yaş Altı'nda madalyalar almaya devam ediyoruz. Türk güreşi aslında hak ettiği yerde. Birçok madalya kazanıyoruz ve ülkemize önemli başarılar getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Kariyerimi madalyayla taçlandırmak harika olur"

Atakan Yüksel, güreş kariyerini olimpiyat madalyasıyla tamamlamak istediğini ifade etti.

Daha önce olimpiyatlarda mücadele ettiğini hatırlatan Atakan Yüksel, "Amacım 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve daha sonrasında güreş kariyerimi sonlandırmak. Beden Eğitimi öğretmeniyim. ya öğretmenliğe devam edeceğim ya da bu zamana kadar olan tecrübelerimi genç kardeşlerime, arkadaşlarıma aktaracağım. Kariyerimi madalyayla taçlandırmak harika olur. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'da Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlara yaklaşık 100 sporcuyla katılmıştık. Sayı önemli ancak bunu madalyayla taçlandırmak daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mindere Olimpiyat Madalyasıyla Veda Etmeyi Hedefliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]