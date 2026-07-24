Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti - Son Dakika
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Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
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Medcezir’in Ender’i Mine Tugay, yeni yaşına sayılı günler kala tekneden paylaştığı iddialı bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncu, fit hali ve kusursuz fiziğiyle zamana meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

"Medcezir" dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteriyle hafızalara kazınan, "Zalim İstanbul" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol alan Mine Tugay, yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Güzel oyuncu, yeni yaşını erkenden kutladığı son paylaşımıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Tekne tatili yapan Tugay, bikinisiyle uzandığı iddialı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Doğum gününe dört gün kalan oyuncu, fotoğraflarının altına "İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum" notunu ekledi. Oyuncunun bu neşeli ve samimi paylaşımı kısa sürede yüksek beğeni sayılarına ulaştı.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Her daim fit vücudu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, peş peşe yayınladığı karelerle adeta zamana meydan okudu. İlerleyen yaşına rağmen kusursuz fiziğini ve formunu korumayı başaran oyuncu, doğal güzelliğiyle genç nesle taş çıkartmaya devam ediyor.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

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Son Dakika Mine Tugay Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti - Son Dakika
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