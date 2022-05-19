MİNİBÜS DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk Kazel (45) yönetimindeki 07 HFZ 57 VIP minibüs, D400 karayolu sanayi kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak devrildi. Bir miktar yolda sürüklenen minibüs yan yatar vaziyette durdu. Kazada sürücü Ufuk Kazel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kazel, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazel'in bilincinin açık, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından D400 karayolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yola saçılan yakıt ve yağ belediye ekipleri tarafından temizlendi.