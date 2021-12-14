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Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı - Son Dakika

Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı

14.12.2021 09:53

Kırıkkale'de minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek, 3 kişiyi kurtardı.

Kırıkkale'de minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek, 3 kişiyi kurtardı. Takla atan minibüsteki 2 kişide ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 10. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 71 AAE 477 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ş'nin kullandığı 06 BK 4155 plakalı Mercedes marka minibüs ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs, refüje çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar ise otomobilin motor bölümünde çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek, içerisindeki 3 kişiyi yanmaktan kurtardı. Minibüsteki 2 kişide kazada ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Onur Ö. (23), Bayram K. (43), Yıldırım Ş. (22), Mustafa Y. (40) ve Oğuzhan S'nin (23) sağlık görevlilerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma işlemi yaptı. Kara yolları ekipleri ise küreme aracıyla yolu temizledi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki ulaşım, araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/ İHA)

Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Minibüs, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı: 5 ağır yaralı - Son Dakika
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