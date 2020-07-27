Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kavşakta minibüs ve otomobil çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir- Seyitgazi karayolu Yenikent Kavşağında yaşandı. İddialara göre sabah 06.00 saatlerinde Ali M. idaresindeki 26 S 0343 plakalı servis ile Kadir Tunçyol yönetimindeki 26 TF 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçları gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Kadir Tunçyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Tunçyol'un cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, minibüs sürücüsü Ali M. ise, polis ekiplerince karakola götürüldü.