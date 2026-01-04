Minibüs Kazasında Yaşlı Sürücü Yaşamını Kaybetti

Malatya'da minibüsün çarptığı demir korkuluğun kafasına saplanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 3,5 aylık yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.
Olay, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden 70 yaşındaki Nedim Özbey'in kullandığı 25 DL 870 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir parçası minibüsün camını delerek Özbey'in kafasına saplandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3,5 ay süren tedavi sürecinin ardından Özbey, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yarın şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - MALATYA
