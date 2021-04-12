Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Başkale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları alınamayan minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, iki araçta ise hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İHA
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