Son Dakika Haberleri: Minibüsten Ayrılan Römork Otomobile Çarptı: Sürücü ve Eşi Öldü, 5 Çocuk Yaralı

Minibüsten Ayrılan Römork Otomobile Çarptı: Sürücü ve Eşi Öldü, 5 Çocuk Yaralı

30 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasına bağlanan ve yük taşıma işinde kullanılan römork koparak arkadan gelen otomobil ile çarpıştı.

Minibüsten Ayrılan Römork Otomobile Çarptı: Sürücü ve Eşi Öldü, 5 Çocuk Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasına bağlanan ve yük taşıma işinde kullanılan römork koparak arkadan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kaya ile eşi Rabia Kaya yaşamını yitirdi, 5 çocukları ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Suruç'tan Gaziantep'e tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen minibüsün arkasına yük taşımak için bağlanan römork koptu. Römork, bu sırada aynı yönde ilerleyen Mehmet Kaya'nın kullandığı 33 TN 398 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ile römork yola savrularak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın şiddeti ile demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mehmet ve yanındaki eşi Rabi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.  Kaya çiftinin çocukları İslim, Cihan, Esma, Umut ve Emine Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:30 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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