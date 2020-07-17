Minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada - Son Dakika

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),DHA)-BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezzak D.'ye (5), minibüs çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, geçen salı günü İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezak D.'ye çarptı. Yaralanan, kısa süre sonra yerden kalkıp, kaldırıma çıktı. Minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Abdürrezzak D.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı, minibüsün çarpması ve çocuğun yaralı olduğu halde ayağa kalkıp, yürümesi görülüyor.