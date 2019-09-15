Minik eller Küçükçekmece'yi çöplerden arındırdı

Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Çöp Toplama Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 350 öğrencinin katılımı ile çöp toplama etkinliği düzenledi.



Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde çevre temizliğine karşı farkındalık oluşturmak için Küçükçekmece Gölü etrafında çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaşları 8 ile 14 arasında değişen yaklaşık 350 öğrenci, öğle saatlerinde başlangıç noktası olan Küçükçekmece Amfi Tiyatro'da toplandı. Küçükçekmece Bilgi Evleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okullarından etkinliğe katılım gösteren öğrenciler, "Geleceğimizi pisletmeyin", "Temiz nefes istiyoruz", "Evimizi temizliyoruz" yazılı pankartlar açarak Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte çöp topladı.



"Çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum"



Temiz bir çevre noktasında önce küçüklerde bilincin oluşması gerektiğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmeceli hemşehrilerimi çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum. Herkese temiz bir çevre diliyorum. Çocuklarımızın çok daha temiz bir çevrede yaşamalarını istiyoruz. Etkinliği önce çocuklarımızla yapıyoruz ki onlarda böyle bir bilinç oluşsun. Biz öyle bir iş yapıyoruz ki kirletiyoruz sonra para verip temizlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak daha temiz bir çevrede yaşamımızı sağlayabilmek için belediye olarak kendi evimizi temiz tutma çağrısı yapıyoruz" dedi.



"Doğamız kirleniyor"



Etkinliğe katılan çocuklardan Zeynep Kandemir, arkadaşları ile birlikte etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Burada çöp toplayacağız arkadaşlarım ve kuzenlerimle birlikte. Bence insanlar yere çöp atmasınlar. Hayvanlar ölüyor. Doğamız kirleniyor" şeklinde konuştu.



Melisa Kurt ise, çöp toplamanın kendisini çok iyi hissettirdiğini söyleyerek, "Çevreyi biraz toparlamak iyi geliyor. Doğa bize iyi bir şeyler vermeye çalıştıkça biz onu daha çok kirletiyoruz. Aslında kendi sağlığımıza zarar veriyoruz. Lütfen çöplerinizi atmayın, olan bize oluyor. Çünkü gelecek biziz ve toplamak zorunda kalan da biz oluyoruz" dedi. - İSTANBUL