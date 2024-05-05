Şırnak Valisi: Selde 70 ev su altında kaldı, 1 ev ağır hasarlı - Son Dakika
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Şırnak Valisi: Selde 70 ev su altında kaldı, 1 ev ağır hasarlı

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesindeki selin etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 70 evin su altında kaldığını, 1 evin ağır hasarlı olduğunu ve 70 evin eşyalarının zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca altyapıda bazı sıkıntılar olduğunu ifade etti. Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeyle yakından ilgilendiğini ve zararın giderilmesi için gereken talimatları verdiğini söyledi.

05.05.2024 18:38
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesindeki selin etkilerine ilişkin, "Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi." dedi.

Vali Atay, beraberinde Kaymakam Nazlı Demir ile dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra aniden bastıran yağış sonrası bazı araçların suya kapıldığını söyledi.

Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımız da kurtarıldı. Evlerden sular tahliye ediliyor. Şu an kısmen temizlik de yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada zararı tespit ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe ile yakından ilgilendiğini dile getiren Atay, dün gece kendisinin yaraların sarılması ve çalışmaların hızlandırılması konusunda gereken talimatları verdiğini belirtti.

Atay, şunları kaydetti:

"AFAD yetkililerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz burada. Kaymakamlığımızın koordinesinde çalışan diğer tüm birimler emniyetimiz, jandarmamız herkes sahada. Herkes bu yaraların sarılması, vatandaşlarımızın tekrar yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmesi konusunda tüm gayreti gösteriyor. Bugün itibarıyla inşallah tespitlerimizi bitireceğiz ve zararın giderilmesi konusunda hızlı bir şekilde ödemelerimizi yapacağız. Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi."

7 iş yeri ve 6 aracın da selden etkilendiği bilgisini aldıklarını anlatan Atay, oluşan hasar ile ilgili gerekli çalışmaları planladıklarını belirtti.

Şırnak Valisi: Selde 70 ev su altında kaldı, 1 ev ağır hasarlı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak Valisi: Selde 70 ev su altında kaldı, 1 ev ağır hasarlı - Son Dakika

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