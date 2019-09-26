Minik öğrenciler

Artvin'in Hopa ilçesindeki özel bir okul öncesi eğitim kurumunda beslenen köpekle hem çocuklara hem de velilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Arhavi ilçesindeki bir köye 3 yıl önce gerçekleştirilen gezi sırasında öğrencilerin görerek çok sevdiği ve "Meks" adını verdiği köpek, Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi adlı okul yönetimince sahiplenilerek kuruma getirildi.

Çocukların yanı sıra velilere hayvan sevgisi aşılanması amacıyla kurumda beslenmeye başlanan köpek, kısa sürede okulun maskotu oldu.

Ders aralarını "Meks" ile geçiren öğrencilerin elleriyle besledikleri köpeğe sarılarak öpmesi, tüylerini tarayarak toka ve şapka takması renkli görüntüler oluşturuyor. "Meks", en yakın arkadaşı haline geldiği öğrencilerin zaman zaman oyunlarına da eşlik ediyor.

Okul Müdürü Serpil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra çocuklara doğayı ve tüm canlıları sevdirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sadece bir okul olmadıklarını dile getiren Yılmaz, "Çatısında güvercinlerin, bahçesinde kuş otelinin olduğu, çocuklarımızın bahçede köpekle koşup oynadığı bir eğitim yuvasıyız. Meks bunun en güzel örneği." dedi.

Yılmaz, çocukların okul bahçesindeki zamanının çoğunu "Meks" ile oynayarak geçirdiğini belirterek, "Meks ile çocuklar oynuyor zıplıyor, ona yemekler veriyorlar. Burada çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz. İyi ki Meks okulumuzda, iyi ki çocuklarımıza bu ortamı sunduk." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının projesiyle bazı okullarda yeni yeni sokak köpekleri beslenmeye başlandığını kaydeden Yılmaz, kendilerinin 3 yıldır okullarında köpek beslediğine işaret ederek, uygulamayı tüm okullara tavsiye etti.

Yılmaz, köpek fobisi bulunan çocuklar ve velilerin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meks ile birlikte çocuklarımızın dışında birçok veliden şunu duydum, "Meks ilk dokunduğum hayvan. Meks ile hayvan fobimizi attık.' Bunun gibi çok güzel tepkiler alıyoruz. Köpeklere yaklaşamayan çocuklarımız çok vardı, şu an tüm çocuklarımız Meks'in dişlerini bile sayabiliyor. Bahçedeki masal saatimizde bile çocuklar masal köşemizde toplanırken Meks hemen gidip yanlarına oturuyor. Çocuklarımız da Meks'e sarılıyor. Bu tablo çok güzel ve görülmeye değer."

Hayvanlara kötü davranmanın toplumun önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, çocuklara küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılanarak bunun önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"Oyunların en önemli parçası Meks"

Öğretmenlerden Seren Bostancı ise daha önce farklı okullarda öğretmenlik yaptığını ve ilk kez bir okulda köpeğin bulunduğu ortamda öğrencilere eğitim verdiğini söyledi.

Derslerin oyun şeklinde geçtiğini ve bu oyunların en önemli parçasının "Meks" olduğunu anlatan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Meks çocukların oyuncağı oldu. Meks'i çok seviyorlar, ona asla zarar vermiyorlar. Meks'i koruyoruz. Her sabah Meks'e poğaça getirmeye başladılar. Öpüyorlar, kokluyorlar. Korkan çocuklarımız bile artık hayvanları seviyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaten amacımız da çocuklara hayvanları sevdirmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum."