MİNİK ÖĞRENCİLERDEN AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika

MERSİN'de eğitim öğretim yılın başlaması ile ders başı yapan öğrenciler, koronavirüse nedeniyle aşının önemine dikkat çeken bir video yayınlayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan görselde çeşitli okullarda eğitim gören ilkokul öğrencileri rol aldı. 'Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır' sloganı ile çekilen video, bir öğrenci, "Arkadaşlarımın sizlere mesajı var" söylemi ile başladı. Diğer 13 öğrenci de, "Sınıfım için, öğretmenim için, arkadaşlarım için, sağlığım için, ailem için, okulum için, geleceğim için, yarınlarım için, güzel ülkem için, vatanım için lütfen aşı olun" mesajı verdi.