Minik Öğrencilerden Yemen'e Destek

Bayburt
'ta, Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen
'e gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti. Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Türkiye
Diyanet Vakfınca Yemen'e yardım amacıyla başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" adlı yardım kampanyasına, Bayburt'taki 4-6 yaş Kur'an kursunda okuyan 10 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri parayla destek oldu.
Öğrenciler, öğretmenleriyle makamında ziyaret ettikleri İl Müftüsü Hasan Başoğlu
'na, biriktirdikleri bin 700 lirayı Yemen'e gönderilmek üzere teslim etti.
Başoğlu, duyarlılıklarından dolayı minik öğrenciler ile velilerine teşekkür ederek, Türk milletinin her zaman ve zeminde ihtiyaç sahiplerine el verdiğini söyledi.
Bayburt'taki 4-6 yaş Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerin bu davranışının da bunun en güzel örneklerinden bir olduğunu belirten Başoğlu, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir çağda minik öğrencilerin sergilediği davranışın çok anlamlı olduğunu kaydetti.