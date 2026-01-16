Minik Yağmur'un Ambulans Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Minik Yağmur'un Ambulans Hayali Gerçekleşti

16.01.2026 12:27
Bursa'da Yağmur Şekerci'nin yazdığı mektup sonrası okuluna ambulans gönderildi, mutluluğu gözle görüldü.

Bursa'da yaşayan Erhan Nasyalçın İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yağmur Şekerci, çok merak ettiği ambulansı yakından görmek için Bursa 112 Ambulans Başhekimliği'ne hitaben bir mektup yazdı. Mektubunda en büyük isteğinin okuluna bir ambulans gelmesi olduğunu belirten Yağmur'un bu isteği, 112 tarafından gerçekleştirilince oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yağmur'un kaleme aldığı mektup, Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na ulaştığında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu isteği karşılıksız bırakmadı. Minik öğrencinin heyecanına ortak olmak ve hem ona hem de arkadaşlarına acil sağlık hizmetlerini tanıtmak amacıyla Yağmur'un öğrenim gördüğü Erhan Nasyalçın İlkokulu'na özel bir ziyaret planlandı. Hayalini kurduğu ambulansı okulunun bahçesinde gören Yağmur Şekerci'nin mutluluğu gözlerinden okundu.

Okul bahçesinde heyecanlı dakikalar

Yağmur'un eğitim gördüğü okulun bahçesine giriş yapan tam donanımlı ambulans, öğrencilerin meraklı bakışları ve alkışlarıyla karşılandı. Bursa 112 ekipleri, Yağmur Şekerci ve okuldaki diğer arkadaşlarını ambulansın içine davet ederek kullanılan cihazlar ve sistemler hakkında bilgiler verdi. Ekipler ayrıca öğrencilere; 112'nin hangi şartlarda aranması gerektiği ve trafikte ambulansa yol vermenin hayati önemini aktardı.

Gelen mektubun kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Yusuf Keleş, "Yağmur mektubunda 112'yi merak ettiğini, ambulansı öğrenmek istediğini, bizlerin hayat kurtarmada çok önemli olduğunu ve bizlerle tanışmak istediğini söyledi. Okuluna davet etti. Biz de bugün İl Sağlık Müdürlüğü olarak okula ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yağmur ve diğer arkadaşları ile tanıştık, okuma yazmayı yeni öğrenmişler. İlk yazdığı mektubun da bize yazmış olması bizleri çok onurlandırdı, çok gururlandırdı" diye konuştu.

Hayali gerçek oldu

Yağmur'un ambulanslara her zaman meraklı olduğunu söyleyen annesi Zeynep Nur Şekerci ise, "Yağmur okuma yazmayı yeni öğrendiği için herhangi bir kuruma mektup yazmasını istedik. Evimiz caddeye çok yakın, kızım sürekli siren seslerini duyuyordu. Ambulansa olan merakından dolayı 112'ye mektup yazmak istedi. Ambulansın içini ve nasıl olduğunu çok merak ediyordu. 112 ekipleri de bizi kırmadı ziyaretimize gelerek bizi çok onore etti, çok duygulandırdı. Ekipteki herkese emeğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren Yağmur, mektubuna verilen bu hızlı ve sıcak cevaptan dolayı yetkililere teşekkür etti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de, bu tür etkinliklerin çocuklardaki "sağlık personeli korkusunu" yendiğini ve geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek adına büyük önem taşıdığını ve Sağlık Bakanlığı'nın da buna çok önem verdiğini ifade etti. - BURSA

