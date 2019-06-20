Son Dakika Haberleri: Minik yüzücüden önemli başarı
Son Dakika Spor Haber

Minik yüzücüden önemli başarı

1 saat önce

Diyarbakır'da okullar arası minik kızlar ve erkekler yüzme müsabakaları tamamlandı.

Minik yüzücüden önemli başarı, System.String[]
Diyarbakır'da okullar arası minik kızlar ve erkekler yüzme müsabakaları tamamlandı. Özel okulların takım olarak ilk üç sırayı aldığı yarışmalarda, Mir Zanyar Özaydoğdu ferdi olarak birinci olarak, devlet okullarına kupa ve madalya kazandıran sporcu oldu.

Mardin yolu spor tesislerindeki yüzme havuzunda gerçekleşen müsabakalar iki gün sürdü. 22 okul ve 67 sporcunun yer aldığı müsabakalar, minik kızlar B, minik kızlar A, minik erkekler B ve minik erkekler A kategorilerine göre gerçekleştirildi. Özel okul ve kolejlerin ilk üç sırayı aldığı yarışmalara Vehbi Koç İlkokulu adına katılan Mir Zanyar Özaydoğdu, 100 metre kurbağa dalında birinci oldu.

Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, sporcu ve öğretmenlerini kutladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik yüzücüden önemli başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]