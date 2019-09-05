Minikler uyum haftasına gözyaşları içinde başladı

İlk gün öğretmenler ve öğrenciler kadar veliler de aynı heyecanı yaşadı

Okullarda uyum haftası başladı

İSTANBUL - Uyum haftası kapsamında anasınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Okulun ilk günü bazı öğrenciler aynı sınıfı istedikleri için bazıları ise nereye gideceklerini bilmedikleri için ağladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin heyecanları kadar velilerin de heyecanlı oldukları ve çocuklarının ilk gününü hatırlamak için görüntü çektikleri görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyum haftası programı kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için anasınıfları ve birinci sınıflar bugün okula başladı. Maltepe Küçükyalı ECA Enginkan İlkokulu'nda ilk gün heyecanı yaşayan öğrenciler, ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı öğrenciler arkadaşı ile aynı sınıfta beraber olmak için gözyaşı dökerken bazı öğrenciler de nereye gideceğini bilmediğini söyleyerek ağladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler, okul görevlilerin yönlendirmeleri ile çocuklarını okula teslim ettiler.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıfları belirlenen öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde sınıfa girdi. Bir hayli heyecanlı olan minikler, önce oturacakları yeri seçtiler. Öğretmenleri ise onların okula uyumu için derse start verdi.

Sınıf öğretmeni Nurşen Uğur Yıldız, "Bugün çocuklarımızla tanışıyoruz. Sadece çocuklar değil, biz de çok heyecanlıyız. Gece uyku uyuyamadım mesela. Birinci sınıfın eğitim hayatının başlangıcı aynı zamanda da belirleyici olması bizim heyecanımızı biraz daha arttırıyor tabi. Sorgulayan, araştıran, düşünen, doğru kararlar veren, teknolojiyi pozitif kullanan birer birey olarak yetişmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Henüz yeni öğretmenliğe başlayan ve öğrencileri için sınıfını kendi elleri ile süsleyen sınıf öğretmeni Salih Gökpınar ise, "Ben de onla kadar çok heyecanlıyım. İlk gün zor. Onla okul hayatlarının başlangıçlarını yaptılar. Onlar için ortamı düzenledik. Heyecanlarına heyecan kattık. Umarım onlar adına çok çok mutlu bir yıl olur" şeklinde konuştu.