Miniklerden Basın Müzesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Miniklerden Basın Müzesi Ziyareti

Miniklerden Basın Müzesi Ziyareti
10.01.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki minik öğrenciler, Basın Müzesi'ni ziyaret ederek gazetecilik hakkında bilgi edindi.

Kocaeli'de minik öğrenciler, aileleriyle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Gazetecilerin toplumdaki rolüne dikkat çekmek ve çocuklarda medya bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören minikler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kocaeli Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi gezisi boyunca gazeteciliğin tarihi gelişimi, geçmişten günümüze kullanılan materyaller ve haber üretim süreci hakkında bilgi sahibi oldu. Eski fotoğraf makineleri, daktilolar, gazete arşivleri ve basın tarihine ışık tutan belgeler minik ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Çocuklar, sergilenen materyalleri merakla inceledi.

16 Ocak Basın Onur Günü anlatıldı

Ziyaret kapsamında çocuklara ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine yönelik hedeflerini anlatıp, yol haritasını çizdiği Basın Onur Günü hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, basının sadece haber vermekle kalmayıp, toplumsal hafızanın oluşmasında da önemli bir görev üstlendiğini öğrendi.

Çocukların sosyal gelişimine katkı

Ailelerin de ilgiyle takip ettiği gezi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra erken yaşta toplumsal farkındalık kazanmalarına imkan sundu. Eğitici içeriğiyle dikkat çeken ziyaret, hem çocuklar hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların farklı meslek gruplarını tanımalarını, yaşadıkları kentin kültürel değerleriyle buluşmalarını ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklerden Basın Müzesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:51:15. #7.11#
SON DAKİKA: Miniklerden Basın Müzesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.