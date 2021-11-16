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Miniklere hakları oyunla anlatıldı - Son Dakika

Miniklere hakları oyunla anlatıldı

16.11.2021 09:21
Miniklere hakları oyunla anlatıldı

Çocukların eğitimine yönelik pek çok projeye imza atan Bornova Belediyesi, onların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlikler hazırladı.

Bu kapsamda Çocuk Aktivite Merkez'lerinde düzenlediği eğitimlerle çocukları bilinçlendiriyor.

Bornova Belediyesi bünyesinde 3-6 yaş arası çocuklara hizmet veren merkezde hazırlanan özel etkinlikte çocuklar sahip olduğu hakları oyunlar oynayarak öğrendi. Doğuştan sahip oldukları haklar yazılan dövizlerle anlatıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine vurgu yapıldı.

Çocukları düşünerek planlıyoruz

Çocukların yarının büyükleri olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Dünya üzerinde yaşayan tüm çocukların sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları var. Onların da istekleri ve talepleri var. Biz yetişkinler onları anlamak ve ihtiyaçlarını düşünerek hareket etmek zorundayız. Bornova Belediyesi olarak neredeyse tüm projelerimizde çocuklarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Onlara ayrı bir önem veriyoruz. Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun" dedi.

Miniklere hakları oyunla anlatıldı

Bornova Belediyesi, Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Miniklere hakları oyunla anlatıldı - Son Dakika


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