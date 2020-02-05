Miniminikler turnuvasında şampiyon Çeliktepespor oldu - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Çeliktepespor oldu.



Sporcuhane Projesi kapsamında, 20-31 Ocak tarihleri arasında Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonun final maçında Kağıthanespor'u tek golle geçen Çeliktepespor şampiyon oldu.



Turnuvayı ilk sırada tamamlayan takıma 10, ikinciye 7, üçüncü ve dördüncü takıma da 5, geri kalan tüm takımlara da 3'er adet futbol topu hediye edildi. Yanı sıra katılım sağlayan tüm takımlara da madalyaları verildi.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, dostane bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sporcuhane Projesi'ne önem verdiklerini ifade eden Başkan Öztekin, "Proje kapsamında ilçemizdeki herkesi sporla tanıştıracağız. Futbol turnuvamız güzel bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyon Çeliktepespor'u tebrik ediyorum" dedi.



Turnuvaya İstanbul Bayburt SK, Yahya Kemal SK, Sadabad SK, Hamidiye SK, Ümit Spor Kulübü, Abidei Hürriyet SK, Kağıthane SK, Harmantepe SK, Aslantepe SK, Çeliktepe SK, Hürriyetgücü SK, Şirintepe SK, Günyamaç SK, Seyrantepe Of SK, Örnektepe SK, Çatal Zeytin Zümrüt SK katıldı.



Kağıthane'de bulunan futbol kulüpleri arasında düzenlenen turnuvanın amacı; U-11 ligi öncesi hem takımların lige hazırlanması hem de çocukların ara tatillerini sporla geçirmelerini sağlamak olarak belirtildi. - İSTANBUL