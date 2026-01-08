Minneapolis'te ICE Görevlileri Kadını Vurarak Öldürdü - Son Dakika
Dünya
BBC

Minneapolis'te ICE Görevlileri Kadını Vurarak Öldürdü

08.01.2026 00:12
Minneapolis'te ICE, kadının aracını polis memurlarına sürmekte olduğunu iddia ederek ateş açtı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlileri, bir kadını aracında vurarak öldürdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Öldürülen kadının 37 yaşında olduğu açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, vurulan kadının arabasıyla polis memurlarını ezmeye çalıştığını savundu.

ICE görevlisinin kendini savunmak için ateş açtığı iddia edildi. ICE, ABD'de kaçak göçmen operasyonlarını yürütüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öldürülen kadının polis memurlarının görevini engellemeye çalışan bir kişi olduğu kaydedildi.

Açıklamada "isyancılardan biri aracını silah gibi kullanarak, kolluk kuvvetlerimizi öldürme girişiminde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Departman, bu olayı "iç terörizm" olarak da niteledi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, federal yetkilileri olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Frey, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında küfürlü bir ifade de kullanarak "ICE, şehrimizden defol git" dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz de sosyal medya mesajında, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası görüntülerde vurulmanın yaşandığı mahalle halkının görevlilere büyük tepki gösterdiği görülüyor.

Halktan kişilerin, "Utanın", "Katiller" gibi ifadelerle görevlilere bağırdığı duyuluyor.

Göçmenlik konusunda sert tutum, Trump'ın seçim kampanyası vaatlerinden biriydi.

Göç ve Gümrük Kurumu (ICE) ajanları, ABD genelinde harekete geçirildi.

Boston'daki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi üzerine doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk de 25 Mart 2025'te evinden çıkıp iftara giderken maskeli ICE ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

2020 yılında George Floyd isimli kişinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından başlayan protestolar ABD'nin birçok kentine yayılmıştı.

Kaynak: BBC

Yerel Haberler, Güvenlik, Polis, Dünya, Son Dakika

