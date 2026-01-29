Minnesota'da ICE Ajanları İdari İzne Çıkarıldı - Son Dakika
Minnesota'da ICE Ajanları İdari İzne Çıkarıldı

29.01.2026 12:18
ICE görevlilerinin karıştığı ölüm olayında federal ajanların idari izne çıkarıldığı iddia edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Alex Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülmesi olayına dahil olan federal ajanların idari izne çıkarıldığı öne sürüldü.

CBS News'in haberine göre, ismi verilmeyen bir federal yetkili, Pretti'nin vurulması olayında yer alan federal ajanların idari izne çıkarıldığını söyledi.

Bu iddia, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun 24 Ocak'ta gazetecilere verdiği demeçle doğrudan çelişiyor.

Bovino, söz konusu ICE görevlilerinin güvenlik sebebiyle başka bir şehirde çalışmaya devam ettiklerini ifade etmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

12:58
12:39
12:08
12:07
11:37
11:29
