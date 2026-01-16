Minnesota'da ICE Baskınına Yargıç Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minnesota'da ICE Baskınına Yargıç Engeli

16.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federal yargıç, ICE'ın hukuksuz baskınla gözaltına aldığı Liberyalıyı serbest bıraktı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir federal yargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanlarının evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Liberyalı kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Jeffrey Bryan, Minnesota eyaletinde ICE ajanlarının, Liberyalı göçmen Garrison Gibson'ı gözaltına almak için koçbaşı kullanarak eve zorla girdiğini ve bu işlemin herhangi bir yargı emrine dayanmadığını belirtti.

ICE yetkililerinin, Anayasa'nın 4. maddesinde güvence altına alınan "hukuka aykırı arama ve el koymaya karşı koruma" hakkını ihlal ettiğini vurgulayan Bryan, Gibson'ın derhal serbest bırakılmasına hükmetti.

Minnesota'da ICE operasyonları hız kazandı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, Minnesota'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltı işlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ICE yetkililerinin 29 Kasım 2025'ten bu yana 2 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota'da ICE Baskınına Yargıç Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:50:39. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota'da ICE Baskınına Yargıç Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.