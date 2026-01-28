Minnesota'da ICE Olayı: Rapor Farklı İddialar Öne Sürüyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı denetleme biriminin raporunda, Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin, hükümet yetkililerinin açıklamalarının aksine "silah salladığına" dair ifadenin yer almadığı öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, DHS'ye bağlı Gümrük ve Sınır Muhafazanın (CBP) iç denetleme biriminin, Pretti'nin ölümüyle ilgili ön rapor hazırlayıp dün Kongre'ye sunduğu belirtildi.

Gazetenin ulaştığı raporda, olay yerinde bulunan ekiplerin vücut kamerası görüntülerine ve resmi belgelere dayanarak ayrıntılı zaman çizelgesi çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda, Pretti'nin gözaltına alınmamak için direnmesinin ardından iki federal güvenlik görevlisi tarafından vurulduğunun doğrulandığı aktarıldı.

Öte yandan raporda, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in olaya ilişkin iddialarının aksine Pretti'nin "silah salladığına" dair ifadenin yer almadığı öne sürüldü.

Raporda, Noem'in, Pretti'nin "azami hasar vermek ve kolluk kuvvetlerini öldürmek istediği" yönündeki iddialarından da bahsedilmediği belirtildi.

NYT'nin 26 Ocak'taki haberinde de ABD'li federal yetkililerin, Pretti'nin "güvenlik güçlerine tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamalarının, olay anına ait görüntülerle örtüşmediği ortaya konulmuştu.

Görüntülerin analizine dayandırılan haberde, Pretti'nin yerde hareketsiz haldeyken dahi ateş açılmaya devam edildiği ve iki ICE yetkilisi tarafından toplam 10 el ateş edildiği belirtilmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.