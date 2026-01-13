Minnesota ve Illinois'dan Trump'a Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Minnesota ve Illinois'dan Trump'a Dava

Minnesota ve Illinois\'dan Trump\'a Dava
13.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki eyalet, ICE'nin faaliyetlerine karşı Trump yönetimine dava açtı.

MINNESOTA ve Illinois eyaletlerinde, federal göçmenlik polislerinin faaliyetlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldı.

ABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Minnesota'da bir kadının Göçmen Polisi (ICE) tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, 'federal göçmenlik polislerinin eyaletlerindeki artan faaliyetlerini engellemek' amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından ICE operasyonları nedeniyle Minneapolis ve St. Paul kentleri adına ABD Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, davalılar arasında gösterildi.

Illinois eyaleti Başsavcısı Kwame Raoul de Trump yönetimine dava açarak ICE'nin 'yasa dışı ve tehlikeli yöntemler' kullandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Donald Trump, Minnesota, Illinois, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Minnesota ve Illinois'dan Trump'a Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:27:26. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota ve Illinois'dan Trump'a Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.