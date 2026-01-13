Minnesota ve Illinois\'dan Trump\'a Dava

MINNESOTA ve Illinois eyaletlerinde, federal göçmenlik polislerinin faaliyetlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldı.

ABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Minnesota'da bir kadının Göçmen Polisi (ICE) tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, 'federal göçmenlik polislerinin eyaletlerindeki artan faaliyetlerini engellemek' amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından ICE operasyonları nedeniyle Minneapolis ve St. Paul kentleri adına ABD Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, davalılar arasında gösterildi.

Illinois eyaleti Başsavcısı Kwame Raoul de Trump yönetimine dava açarak ICE'nin 'yasa dışı ve tehlikeli yöntemler' kullandığını bildirdi.