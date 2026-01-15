Miraç Kandili Kutlaması Malatya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Miraç Kandili Kutlaması Malatya'da

Miraç Kandili Kutlaması Malatya\'da
15.01.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, Miraç Kandili mesajında sorumluluk ve kardeşlik vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Miraç'ın arınma, sorumluluk ve kardeşlik bilincini hatırlatan ilahi bir yolculuk olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un teşrifleriyle 15 Ocak'ta (bugün) Malatya'da düzenlenecek Miraç Kandili Mevlid Programının canlı yayınlanacağını belirtti ve programa tüm Malatyalıları davet etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ölmeztoprak mesajında, "Bu gece, kulun Rabbine yöneldiği ilahi hikmetin gönüllere sır gibi nakşedildiği müstesna bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura uzanan bu kutlu yolculuğu; sabrın ardından lütfu, imtihanın ardından inşirahı müjdeler. Miraç bize şunu hatırlatır: Yükselebilmek için önce arınmak gerekir. Kalbi yüklerinden hafifleten, niyetini berraklaştıran, yönünü hakikate çeviren her adım bir miraca kapı aralar. Bu gecede ümmete emanet edilen namaz, kul ile Rabbi arasında kurulan en sahih bağdır. Secde, insanın en yüce halidir" dedi.

"Dualarımız mazlum coğrafyalar için"

Ölmeztoprak, Miraç Kandili'nin aynı zamanda ümmete yüklenen sorumlulukları da hatırlattığını belirtti. Ölmeztoprak, "Bu mübarek gece aynı zamanda bir sorumluluk gecesidir. Miraç, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü yeniden hatırlatır; mazlumun yanında olmayı, adaletin izinden gitmeyi, kardeşlik hukukunu diri tutmayı emanet eder. Dualarımız mazlum coğrafyalar ve adalet arayan tüm mazlumlar içindir. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine gönüllerimize ferahlık, yollarımıza istikamet, işlerimize bereket nasip eylesin. Birliğimizi güçlendirsin, dirliğimizi daim kılsın. Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin; aziz milletimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin gönüllerinde hayra, dirliğe ve uyanışa vesile olmasını niyaz ediyorum. Dualarımızın gönlümüzde yer etmiş kardeşlik, merhamet ve adalet bilincimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da Miraç Kandili programına diyanet işleri başkanı katılacak

Ölmeztoprak ayrıca Miraç Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Malatya'da düzenlenecek programa da dikkat çekerek, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş'un teşrifleriyle, 15 Ocak 2026 tarihinde Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nde Miraç Kandili Mevlid Programı icra edilecektir. Program TRT tarafından canlı olarak yayınlanacaktır. Aziz milletimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi, bu mübarek gecenin manevi iklimini birlikte idrak etmeye davet ediyoruz. Bu müstesna gecenin feyzinin hanelerimize, şehirlerimize ve gönüllerimize sirayet etmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Miraç Kandili, Milletvekili, AK Parti, Etkinlik, Malatya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miraç Kandili Kutlaması Malatya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:33:06. #7.11#
SON DAKİKA: Miraç Kandili Kutlaması Malatya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.