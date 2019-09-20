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Miryokefalon Zaferi'nin 843. Yıl Dönümü kutlamaları başladı

51 dakika önce

Tarihçilerin Konya'da yapıldığını tespit ettiği Miryokefalon Zaferi'nin 843'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla Alaeddin Cami Sultanlar Türbesi'nde yapılan dua ile başladı.

Miryokefalon Zaferi'nin 843. Yıl Dönümü kutlamaları başladı, System.String[]

Tarihçilerin Konya'da yapıldığını tespit ettiği Miryokefalon Zaferi'nin 843'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla Alaeddin Cami Sultanlar Türbesi'nde yapılan dua ile başladı.


Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, İl Müftülüğü, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) iş birliğiyle düzenlenen Miryokefalon Zaferi'nin 843. yıl dönümü kutlama etkinlikleri başladı. Alaaddin Cami'nde kılınan cuma namazının ardından Alaaddin Cami haziresindeki Sultanlar Türbesi bölümünde düzenlenen programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Hasan Çiftçi ve Seyit Mehmet Sümer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç ile akademisyenler ve davetliler katıldı.


Programda, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt, Konya'da yapıldığı tespit edilen Miryokefalon Savaşı'nın Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi gibi dönüm noktası hadiselerden birisi olduğuna vurgu yaptı.


Konuşmaların ardından Miryokefalon Zaferi'nin 843. yılı için okutulan hatimlerin duası yapıldı. Etkinlikler; bugün saat 17.00'de Bal Kale'de Zafer Yürüyüşü; 18.00'de de Beyşehir Yolu üzerindeki Emir Kandemir Han'da Mehteran Konseri, protokol konuşmaları ve Miryokefalon Zaferi Tiyatrosu ile devam edecek. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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