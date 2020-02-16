Misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM'de devam etti - Son Dakika

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Misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM'de devam etti
7 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM ile devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM ile devam etti.
Bu kapsamda Sapanca SGM'ye bu hafta Gazipaşa İlkokulu ile Kemal Yener İlk ve Ortaokullu öğrencileri konuk oldu. Misafir öğrenciler drama, akıl oyunları, ritim, becerikli eller ve mutfak atölyesi gibi atölyelerde gün boyu keyifli dakikalar geçirdiler. - SAKARYA
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