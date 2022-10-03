Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı

03.10.2022 00:02
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 50 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 50 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyesi Tarık el-Avadi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden etkinleştirilen Af Komisyonunun ilgili birimlerle koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bugün ve yarın ihtiyati tutuklulardan yeni bir grubun tahliye edileceğini kaydeden Avadi, dosyaların çoğunun düşünce suçlusu olduğunu belirtti.

Avadi, bugün 50 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını ifade ederek, bu tutukluların listesini paylaştı.

Pazartesi günü de bir grup tutuklunun daha serbest bırakılacağını kaydeden Avadi, serbest bırakılacaklara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Avadi, söz konusu kararın, şiddet suçlarına karışmayan ve terör örgütü mensubu olmayan yeni ihtiyati tutukluların serbest bırakılmasını hedeflediğini ifade etti.

Komisyon üyesi, önümüzdeki dönemlerde daha fazla tahliye kararı çıkmasını umduklarını vurguladı.

Mısır'da son grupla birlikte son 17 gün içerisinde ihtiyati tutuklular hakkında dördüncü tahliye kararı açıklanmış oldu.

Mısır yasalarına göre cumhuriyet savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 25 Eylül'de de 39 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 360'a ulaşmış oldu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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