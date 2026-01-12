Mısır'da Bedevi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır'da Bedevi Meclis Başkanı Seçildi

12.01.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hişam Bedevi, Mısır'da Meclis Başkanı olarak 570 oy kullanıldı; 521 oy ile kazandı.

Mısır'da Hişam Bedevi, yapılan aylamada 570 oyun 521'ini alarak Meclis Başkanı seçildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, ülkede yapılan genel seçimlerin ardından Meclis başkanı seçiminin gerçekleştiği belirtildi.

Meclis başkanlığı seçimi için Hişam Bedevi ve Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Mahmud Sami'nin yarıştığı aktrılan haberde, Bedevi"nin, Sami'nin aldığı 49 oya karşı 521 oy alarak Meclis Başkanı seçildiği kaydedildi.

Yeni Meclis Başkanı Bedevi'nin 1980 yılında Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve 2000-2012 yılları arasında Devlet Güvenlik Yüksek Savcılığı'nda görev yaptığı ifade edildi.

Ayrıca 2012-2015 tarihlerinde İstinaf Mahkemesi başkanlığı yapan Bedevi'nin, 2016-2024 yıllarında da Merkezi Denetim Kurumu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Yerel Haberler, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Bedevi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:20:23. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır'da Bedevi Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.