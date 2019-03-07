Son Dakika Haberleri: Mısır'da Müslüman Kardeşler Mensubu 7 Kişi Öldürüldü

Mısır'da Müslüman Kardeşler Mensubu 7 Kişi Öldürüldü

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Mensubu 7 Kişi Öldürüldü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı başkent Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına uyulmadığını, çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 3 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi. Bakanlık, gruba mensup 4 kişinin ise 6 Ekim'de güvenlik güçlerinin düzenlediği bir baskında öldürüldüğünü açıkladı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Kahire, Mısır, Müslüman Kardeşler, 3. Sayfa
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