Mısır'da Müslüman Kardeşler Mensubu 7 Kişi Öldürüldü
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler
ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Mısır İçişleri Bakanlığı
başkent Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına uyulmadığını, çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 3 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi. Bakanlık, gruba mensup 4 kişinin ise 6 Ekim'de güvenlik güçlerinin düzenlediği bir baskında öldürüldüğünü açıkladı. - KAHİRE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
Gezi Parkı Eylemleri Öncesi Mehmet Ali Alabora'nın Mısır'da Saha Eğitimi Aldığı Ortaya Çıktı!
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar
5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış