Son Dakika Haberleri: Mısır'da Piramitlerin Yakınlarındaki Ruhsatsız Yapılar Yıkıldı

Mısır'da Piramitlerin Yakınlarındaki Ruhsatsız Yapılar Yıkıldı

24 dakika önce

Mısır yönetimi, bölge halkının protestolarına rağmen Giza'da piramitlerin yakınındaki ruhsatsız yapıları yıktı.

Mısır'da Piramitlerin Yakınlarındaki Ruhsatsız Yapılar Yıkıldı, System.String[]
Mısır yönetimi, bölge halkının protestolarına rağmen Giza'da piramitlerin yakınındaki ruhsatsız yapıları yıktı.

Giza Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, piramitlerin yakınında bulunan gecekondular, Tarih Eserler Bakanlığıyla koordineli bir şekilde yıkıldı.

Dört ruhsatsız yapının yıkıldığı belirtilen açıklamada, yapıların dünyanın her yerinden turistlerin görmek için geldiği piramitler gibi dünya mirası tarihi eserlerin etrafında görüntü kirliliğine neden olduğu kaydedildi.

- 20 kişiye gözaltı iddiası

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yıkıma karşı çıkan 20 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Giza Valiliği Sözcüsü Ala Bedran, yaptığı açıklamada, yıkıma karşı çıkanların olduğunu, bu nedenle yıkım esnasında bölgede güvenlik güçlerinin bulundurulduğunu söyledi.

Bedran, yıkımı protesto edenlerden bazılarının gözaltına alındığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor

Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener, İttifaktaki Sorunları Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 04:42:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Piramitlerin Yakınlarındaki Ruhsatsız Yapılar Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]