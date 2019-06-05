Mısır'da Ramazan Bayramı
1 saat önce
Mısır'da şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmemesi nedeniyle bayramı bugün kutluyor.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:04 Kaynak: AA
'da şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmemesi nedeniyle bayramı bugün kutluyor. Mısırlılar sabahın erken saatlerinde Başkent Kahire
'deki binlerce kişi bayram namazı için Sultan Hasan Camisine akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu.
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