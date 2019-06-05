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Mısır'da Ramazan Bayramı

1 saat önce

Mısır'da şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmemesi nedeniyle bayramı bugün kutluyor.

Mısır'da şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmemesi nedeniyle bayramı bugün kutluyor. Mısırlılar sabahın erken saatlerinde Başkent Kahire'deki binlerce kişi bayram namazı için Sultan Hasan Camisine akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu.
Mısır'da Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:04 Kaynak: AA
Kahire, Mısır, Güncel
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