Son Dakika Haberleri: Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü
Son Dakika Güncel Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

7 saat önce

Mısır'ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Mısır'ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kalyubiye kentinin Tuh ilçesinde güvenlik görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberinde ise silahlı saldırının güvenlik noktasına yapıldığı ve saldırganın henüz yakalanamadığı duyuruldu.

Saldırıdan hemen sonra yerel medyaya yansıyan haberlerde olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kalyubiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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