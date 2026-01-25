Mısır'dan Gazze İçin Çekilme ve Sınır Açılması Çağrısı - Son Dakika
Mısır'dan Gazze İçin Çekilme ve Sınır Açılması Çağrısı

25.01.2026 12:22
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Kahire'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Tarafların Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve siyasi ile ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularını değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede Gazze'deki durumun yanı sıra Sudan, Afrika Boynuzu ve Mısır'ın su güvenliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 15 Ocak'ta kurulduğu açıklanan "Barış Konseyi"ne Mısır'ın dahil edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Barış Konseyi'nin, çatışmalardan etkilenen bölgelerde istikrarın sağlanmasını ve kalıcı barışın tesis edilmesini hedeflediği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'ye ilişkin planın ikinci aşamasının gerekliliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, Gazze Ulusal Yönetim Komitesinin desteklenmesi ve ateşkesin denetlenmesi için uluslararası istikrar gücünün hızla konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Abdulati ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak yeniden açılmasının ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin, erken toparlanma sürecinin ve yeniden imarın önünü açacağını vurguladı. Bu sürecin, Filistinlilerin ihtiyaçlarını esas alan ve insani yardımların kesintisiz girişini güvence altına alan bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ordu radyosu, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir mutabakata varıldığını ileri sürerken, İsrail basınında yer alan haberlerde kapının bu hafta açılabileceği iddia edildi.

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal altında tutuyor. Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü, bu süreçte 481 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve Gazze'ye insani yardım girişinin kısıtlandığı bildiriliyor.

Sudan'daki gelişmelere de değinen Abdulati, insani ateşkes sağlanması, güvenli insani koridorların oluşturulması ve kalıcı ateşkese giden siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı. Mısır'ın, Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına verdiği desteği yineledi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği ve ülkenin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Refah, Gazze, Mısır, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
