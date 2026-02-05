Mısır'dan Gerilim Düşürme Çabaları

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi çabaları kapsamında Katar, Umman, İran ve ABD'li yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda Abdulati'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

Abdulati'nin yaptığı görüşmelerde, bölgede tırmanan gerilimin kontrol altına alınması ve düşürülmesi yönündeki çabaların ele alındığı ve ABD ve İran arasında Umman'da yapılması planlanan müzakerelerin değerlendirildiğini açıklandı.

Bölgedeki görüş ayrılıklarının aşılması konusunda görüşmelerin önemine dikkati çeken Abdulati, Umman'da yapılması planlanan müzakerelerin "bölgedeki gerilimi kontrol altına almasını ve diplomatik ve siyasi çözümleri teşvik etmesini temenni ettiklerini" kaydetti.

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ilk resmi temasın yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılması bekleniyor.