Mısır'dan Gerilim Düşürme Çabaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır'dan Gerilim Düşürme Çabaları

05.02.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, gerilimi azaltmak için Katar, Umman, İran ve ABD ile görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi çabaları kapsamında Katar, Umman, İran ve ABD'li yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda Abdulati'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

Abdulati'nin yaptığı görüşmelerde, bölgede tırmanan gerilimin kontrol altına alınması ve düşürülmesi yönündeki çabaların ele alındığı ve ABD ve İran arasında Umman'da yapılması planlanan müzakerelerin değerlendirildiğini açıklandı.

Bölgedeki görüş ayrılıklarının aşılması konusunda görüşmelerin önemine dikkati çeken Abdulati, Umman'da yapılması planlanan müzakerelerin "bölgedeki gerilimi kontrol altına almasını ve diplomatik ve siyasi çözümleri teşvik etmesini temenni ettiklerini" kaydetti.

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ilk resmi temasın yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Gerilim Düşürme Çabaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:23:46. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır'dan Gerilim Düşürme Çabaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.