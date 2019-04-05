Son Dakika Haberleri: Mısır'dan Libya'ya "Tansiyonu Düşürün" Çağrısı

Mısır'dan Libya'ya "Tansiyonu Düşürün" Çağrısı

2 saat önce

Mısır, Libya'daki askeri hareketlilik ve çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Mısır'dan Libya'ya
Mısır, Libya'daki askeri hareketlilik ve çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe sabahından bu yana Libya'daki bazı bölgelerde devam eden çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

Taraflara kendilerine hakim olma ve olayları tırmandırmaya son verme çağrısı yapılan açıklamada, Mısır'ın Libya'da tek seçenek olarak siyasi çözüme bağlı olduğu ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm Libya topraklarında terörle mücadelenin devam etmesinin gerekliliğine de vurgu yapıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.


General Hafter, yayımladığı ses kaydında ise Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.


Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:19 Kaynak: AA

Mısır, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'dan Libya'ya "Tansiyonu Düşürün" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]