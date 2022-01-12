Mısır: Etiyopya, Asvan ve Hedasi barajları arasındaki bağlayıcı koordinasyonu reddetti - Son Dakika

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın, Asvan ile Hedasi barajlarının çalıştırılması ve doldurulması konusunda bağlayıcı teknik ve yasal koordinasyonu reddettiğini açıkladı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen 4. Dünya Gençlik Forumu'nun "su güvenliği" konulu oturumunda konuşan Abdulati, Nil suları ve Hedasi Barajı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulati, su kıtlığı ve iklim değişikliğinin ülkede su yönetimindeki durumu daha da zorlaştırdığını, bu durumun Mısır'ı, Nil havzasındaki ülkelerde uygulanan adil ve bağlayıcı yasalar olmaksızın tek taraflı projelere karşı çok daha hassas hale getirdiğini belirtti.

Ülkesinin su ihtiyacının yüzde 97'sinin Nil Nehri'nden karşılandığına dikkati çeken Abdulati, Mısır'ın yıllık su ihtiyacının 114 milyar metreküp olduğunu ve bunun sadece 60 milyar metreküpünü temin edebildiklerini söyledi.

Bakan Abdulati, Mısır'ın, aralarında Etiyopya'nın da bulunduğu Nil havzasında yer alan bazı ülkelerde birçok barajın inşasına itiraz etmediğini ancak Hedasi Barajı gibi devasa bir projenin herhangi bir koordinasyon olmaksızın tek taraflı bir proje olarak hayat geçirilmesinin emsali görülmemiş bir durum olduğunu ifade etti.

Mısır'ın Nil sularındaki yıllık hissesinin 55 milyar metreküp olduğunu dile getiren Abdulati, bu miktarın temin edilebilmesi için Etiyopya'nın geçerli bir sebep göstermeksizin reddettiği Asvan ve Hedasi barajları arasında açık ve bağlayıcı bir koordinasyon mekanizmasının varlığına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Asvan Barajı, Mısır'ın güneyinde Nil Nehri üzerinde 1971 yılında resmi olarak açılışı yapılmış büyük bir baraj. Bu baraj, su depolama, elektrik üretimi ve su akışının kontrol edilmesi için aktif olarak kullanılıyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı ile ilgili olarak yürütülen müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Tamamlanma oranı yüzde 80'e ulaşan baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 oranında besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılmış olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.