Mısır ile Cibuti yenilenebilir enerji kaynakları ve siyasi istişare alanlarında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Mısır ile Cibuti arasında yenilenebilir enerji kaynakları, siyasi istişare ve Cibuti'de Mısır lojistik bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Cibutili mevkidaşı İsmail Ömer Guelleh ile İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Cibuti ile mevcut ikili iş birliği ve ilişkileri takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasında sürdürülebilir ortaklığın kurulması için çeşitli alanlarda iş birliği ve ilişkilerin artırılması arzusunda olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Sisi, başta altyapı, enerji, sağlık, havacılık, eğitim, küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere bu konudaki tüm engellerin aşılmasının önemini vurguladı.

Öte yandan Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh de Mısır ile çeşitli alanlarda mevcut ilişkilerin geliştirilmesi arzusunu dile getirerek, Afrika Boynuzu'nda istikrarın sağlanmasına yönelik Mısır'ın ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin detaylara yer verilmeyen açıklamada, ikilinin görüşmede ayrıca, başta Hedasi Barajı, Kızıldeniz'in güvenliği ve Afrika Boynuzu meseleleri olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verildi.

Görüşme kapsamında, iki ülke arasında yenilenebilir enerji kaynakları, siyasi istişare ve Cibuti'de Mısır lojistik bölgesinin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a gelmiş ve Uluslararası Kahire Havaalanı'nda Sisi tarafından karşılanmıştı.